Der UNO-Sicherheitsrat hat sich besorgt über die Lage im belagerten Ost-Ghuta in Syrien gezeigt.

Die Mitglieder des Gremiums forderten die Umsetzung der Feuerpause, auf die sie sich vor Kurzem verständigt hatten. Russland verteidigte die Offensive des syrischen Militärs in der Region. Der Einsatz der Armee richte sich gegen Terroristen und verstoße deshalb nicht gegen die jüngste UNO-Resolution, erklärte das Außenministerium in Moskau. Inzwischen sollen die syrischen Soldaten rund die Hälfte der Region Ost-Ghuta erobert haben.



Zuvor hatte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, al-Hussein, bei der Vorlage seines Jahresberichtes in Genf erklärt, die Belagerung von Ost-Ghuta sei nicht zu rechtfertigen. Brutale Angriffe auf hunderttausende Zivilisten mit dem Kampf gegen wenige hundert islamistische Kämpfer zu begründen sei unmoralisch.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.