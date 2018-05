Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, hat das israelische Vorgehen an der Grenze zum Gaza-Streifen verteidigt.

In einer Sitzung des Sicherheitsrates in New York bescheinigte sie Israel, mit Zurückhaltung gegen die palästinensischen Demonstranten vorgegangen zu sein. Haley sagte, kein Mitglied des Gremiums hätte solche Angriffe auf seine eigene Grenze hingenommen. Die Hamas habe im Gaza-Streifen seit Jahren zu Gewalt angestachelt.



Das Treffen des Sicherheitsrates begann mit einer Schweigeminute für die Toten. Fast 60 Menschen waren gestern von israelischen Soldaten erschossen worden. Palästinensische Demonstranten hatten versucht, die Grenzanlage zu Israel zu überwinden.



Die UNO-Botschafter Israels und der Palästinenser warfen jeweils der Gegenseite vor, für die Eskalation verantwortlich zu sein.



Die Türkei forderte den israelischen Botschafter in Ankara auf, das Land vorübergehend zu verlassen. Als Reaktion darauf forderte Israel den türkischen Konsul zur Ausreise auf.



Auch heute gab es im Gaza-Streifen an der Grenze zu Israel nach palästinensischen Angaben wieder zwei Tote.

