Die USA haben Russland für das Gift-Attentat auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten in Großbritannien verantwortlich gemacht.

Die UNO-Botschafterin der USA, Haley, sagte in einer Sondersitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York, dieses Verbrechen erfordere eine Antwort des Sicherheitsrates. Der russische UNO-Vertreter Nebensia wies jede Verwicklung seines Landes in den Vorfall zurück.



Der frühere Spion Skripal und seine Tochter waren Anfang März bewusstlos aufgefunden worden; sie waren einem Nervengift ausgesetzt, das nach britischen Angaben in der Sowjetunion entwickelt wurde. Die Regierung in London verhängte gestern Strafen gegen Russland, unter anderem die Ausweisung von 23 Diplomaten.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.