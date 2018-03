Die UNO-Sondergesandte für sexuelle Gewalt in Konflikten, Patten, beklagt einen eklatanten Mangel an Hilfe für ehemalige Sexsklavinnen der IS-Terrormiliz.

Nach einem Besuch im Irak sagte Patten, die Überlebenden sexueller Gewalt hätten auf sie wie lebende Leichen gewirkt. Nach ihrem Martyrium von Vergewaltigung und Versklavung müssten sie nun mit Ausgrenzung kämpfen. Die meisten der Frauen lebten weiter in Lagern, da ihnen ein doppeltes Stigma anhafte, sagte die UNO-Sondergesandte. Einerseits seien sie Opfer sexueller Gewalt, andererseits würden sie mit der Terrormiliz in Verbindung gebracht. Patten berichtet weiter, viele der vertriebenen Frauen fürchteten um ihre Sicherheit, sollten sie in ihre Heimatorte zurückkehren.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.