Der UNO-Sondergesandte für den Nahen Osten, Mladenow, hat kritisiert, dass Israel die Forderung des Sicherheitsrats nach einem Stopp des Siedlungsbaus in den Palästinensergebieten ignoriert.

Seit der Resolution vor drei Monaten habe die Regierung in Jerusalem keinen der verlangten Schritte unternommen, sagte Mladenow bei einer Sitzung des Sicherheitsrats in New York. Das Gremium hatte im Dezember das sofortige Ende des Siedlungsbaus gefordert und diesen als Gefahr für die Zwei-Staaten-Lösung bezeichnet. Zugleich warf Mladenow der radikal-islamischen Hamas vor, zu Gewalttaten gegen Israelis anzustiften und damit die Aussichten auf Frieden zu untergraben.