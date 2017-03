In Afghanistan haben nach Angaben der UNO mehr als 22.000 Menschen seit Jahresbeginn wegen der anhaltenden Gewalt ihre Heimatdörfer verlassen müssen.

In einem Bericht heißt es, in 20 der insgesamt 34 Provinzen seien Menschen vertrieben worden. Zuletzt brachen neue Kämpfe in der südafghanischen Provinz Kandahar aus. Die Vereinten Nationen legten außerdem bereinigte Zahlen für das vergangene Jahr vor. Aufgrund des Konflikts zwischen Regierungstruppen und der radikalislamischen Taliban-Miliz gab es mehr als 650.000 Binnenflüchtlinge.