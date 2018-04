Im Berufungsprozess zum Völkermord von Srebrenica hat die Verteidigung des früheren Serbenführers Karadzic eine Aufhebung des Schuldspruchs gefordert.

Karadzic habe keinen fairen Prozess erhalten, erklärte sein Anwalt Robinson vor dem UNO-Tribunal in Den Haag. Es müsse daher einen Freispruch geben, oder die Richter müssten einen neuen Prozess anordnen.



Auch die Anklage hatte Berufung gegen das Urteil von 2016 eingelegt. Sie will eine lebenslange Haftstrafe erreichen. Eine Entscheidung wird erst in einigen Monaten erwartet.



In erster Instanz war Karadzic zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter machten ihn unter anderem für die Ermordung von fast 8.000 Muslimen in der Enklave Srebenica von 1995 mitverantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.