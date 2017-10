Selbst bei Einhaltung aller im Pariser Abkommen festgelegten Ziele zum Klimaschutz könnte sich die Erdtemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um mindestens drei Grad erhöhen.

Das geht aus einem Bericht des UNO-Umweltprogramms Unep hervor, der in Genf vorgestellt wurde. In Paris hatten die Staaten der Weltgemeinschaft 2015 vereinbart, die Erderwärmung möglichst auf eineinhalb Grad zu begrenzen, auf jeden Fall aber deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Laut Unep müssen die Unterzeichner des Abkommens kurzfristige Vorhaben zum Schutz des Klimas schneller umsetzen und die langfristigen Ziele konsequenter und ehrgeiziger verfolgen. Sonst habe das Klima keine Chance.



Chef des UNO-Umweltprogramms, Solheim, sagte, die jüngsten schweren Stürme in der Karibik und in den USA seien eine Folge der Erderwärmung. Derartige Naturkatastrophen könnten sich in Zukunft häufen. - Vom 6. bis zum 17. November treffen sich die Staaten der Vereinten Nationen in Bonn zur nächsten internationalen Klimakonferenz.