Die USA haben ihren Rückzug aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen bekannt gegeben. Zur Begründung erklärte Washingtons UNO-Botschafterin Haley, das Gremium sei gegenüber der Regierung Israels voreingenommen. Ähnlich hatte sich bereits US-Präsident Trump geäußert.

Das aus 47 Mitgliedstaaten bestehende Gremium hatte wiederholt Resolutionen verabschiedet, in denen israelisches Vorgehen gegen Palästinenser verurteilt wird.



Der Menschenrechtsrat wurde im Jahr 2006 ins Leben gerufen und von der damaligen US-Regierung unter Präsident Bush zunächst gemieden. Erst unter Nachfolger Obama ließen sich die Vereinigten Staaten dann erstmals in das Gremium wählen.



Seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017 kürzten die USA bereits ihre finanziellen Beiträge an die UNO, traten aus der Kulturorganisation Unesco aus und erklärten den Rückzug aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen.

