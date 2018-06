Die USA haben ihren Rückzug aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen bekannt gegeben. Washingtons UNO-Botschafterin Haley sagte, ihr Land wolle nicht länger einer heuchlerischen Organisation angehören, die die Menschenrechte zum Gespött mache. UNO-Menschenrechtskommissar al-Hussein nannte die Entscheidung Washingtons bedauerlich, wenn auch nicht überraschend.

Sie beschuldigte Mitgliedsstaaten des Rates wie Venezuela, Kuba und China, selbst gegen die Menschenrechte zu verstoßen. Zudem sei das Gremium feindlich gegenüber Israel eingestellt. Der aus 47 Mitgliedsstaaten bestehende Rat hatte wiederholt Resolutionen verabschiedet, in denen das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser verurteilt wurde.



Al-Hussein bedauerte die Entscheidung Washingtons und sagte, angesichts der weltweiten Menschenrechtslage sollten die USA ihr Engagement in dieser Frage verstärken anstatt sich zurückzuziehen. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini erklärte in Brüssel, die Entscheidung gefährde die Rolle der USA als Verfechter der Demokratie in der Welt.



Der Rat wurde im Jahr 2006 ins Leben gerufen und von der damaligen US-Regierung unter Präsident Bush zunächst gemieden. Erst unter Nachfolger Obama ließen sich die Vereinigten Staaten erstmals in das Gremium wählen.



Seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017 kürzten die USA bereits ihre finanziellen Beiträge an die UNO, traten aus der Kulturorganisation Unesco aus und erklärten den Rückzug aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.