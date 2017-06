Die Vereinten Nationen haben ihr Budget für Friedensmissionen um rund 600 Millionen Dollar gekürzt.

Die UNO-Vollversammlung beschloss Ausgaben von 7,3 Milliarden Dollar für die Blauhelmeinsätze bis Ende Juni 2018. Das sind gut 7 Prozent weniger als bisher. Vor allem die USA hatten als größter Beitragszahler auf Kürzungen bestanden. Die amerikanische UNO-Botschafterin Haley erklärte, dass dies erst der Anfang sei.



Von den Streichungen am schwersten betroffen sind die Einsätze in Haiti sowie in der Demokratischen Republik Kongo und in Darfur im Südsudan. So soll in Darfur die Zahl der Soldaten und Polizisten der gemeinsamen Mission von UNO und Afrikanischer Union um mindestens 30 Prozent verringert werden.