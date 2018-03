Die Vereinten Nationen befürchten, dass immer weniger Menschen Zugang zu sauberem Wasser haben.

Bis zum Jahr 2050 könnte fast die Hälfte der Weltbevölkerung davon betroffen sein, hieß es bei der Vorstellung des Weltwasserberichts der Vereinten Nationen in Bonn. Bereits jetzt lebten 3,6 Milliarden Menschen in Gebieten, in denen es zeitweise nicht genug Wasser gebe. Mitte des Jahrhunderts könnten es fünf Milliarden sein. Verantwortlich für diese Entwicklung seien Klimawandel, Bevölkerungswachstum und steigender Konsum. Als Maßnahmen gegen den Wassermangel empfiehlt die UNO, Wälder aufzuforsten, Feuchtgebiete zu schützen und Grundwasservorräte anzureichern.

