Zur Umsetzung der Sanktionsbeschlüsse hat die UNO über vier nordkoreanische Schiffe ein weltweites Hafenverbot verhängt.

Ein Expertenkomitee des Sicherheitsrats für die Strafmaßnahmen gegen Nordkorea erklärte, es handele sich um einen Präzedenzfall in der Geschichte der Vereinten Nationen. Seit dem 5. Oktober dürften die betroffenen Schiffe nicht mehr in einen ausländischen Hafen einlaufen. Sie sollen Kohle, Eisen und Fisch an Bord haben. Diese Waren dürfen gemäß einer UNO-Resolution nicht von Nordkorea exportiert werden.



Die Sanktionen sind eine Reaktion der Vereinten Nationen auf die Fortsetzung des nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenprogramms.