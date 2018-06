Bundespräsident Steinmeier hat die bis in die sechziger Jahre hinein verfolgten Homosexuellen um Vergebung gebeten.

Bei einem Festakt in Berlin erinnerte Steinmeier daran, dass Schwule und Lesben auch in der Bundesrepublik und der DDR verfolgt worden seien. So seien unter dem Grundgesetz zehntausende Männer nach dem Paragraphen 175 verhaftet, verurteilt und eingesperrt worden. Der Bundespräsident betonte, für all diejenigen, deren Sexualität schon vor 1945 als eine Straftat gegolten habe, sei der 8. Mai 1945 nicht wirklich ein Tag der Befreiung gewesen. Er bitte deshalb um Vergebung für das Leid, Unrecht und das lange Schweigen. Der Bundespräsident betonte,



Steinmeier äußerte sich zum 10. Jahrestag der Einweihung des zentralen Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen.

