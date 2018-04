Nach Korruptionsvorwürfen gegen eine frühere Mitarbeiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hat das Bundesinnenministerium eine rasche Kontrolle der betroffenen Asyl-Entscheidungen zugesichert.

Die in der BAMF-Außenstelle in Bremen ergangenen Anerkennungsbescheide würden schnellstmöglich überprüft und gegebenenfalls zurückgenommen, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.



In Bremen soll eine leitende Mitarbeiterin in bis zu 2.000 Fällen Asyl gewährt haben, obwohl die rechtlichen Voraussetzungen dafür nicht vorlagen. Drei Anwälte aus Niedersachsen sollen ihr systematisch Asylbewerber aus anderen Bundesländern vermittelt haben - die meisten von ihnen waren Jesiden aus Syrien. Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt seit Monaten unter anderem wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit. Denkbar ist Medienberichten zufolge auch, dass sie aus humanitären Gründen gehandelt hat.

