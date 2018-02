Nach parteiinternen Querelen wird sowohl in der CDU als auch in der SPD um eine Erneuerung gerungen.

Vor den morgigen Beratungen der SPD-Spitze über den Rückzug von Parteichef Schulz geht es vor allem darum, dass Schulz erklärt hatte, er werde den Posten an Fraktionschefin Nahles abgeben. Kritisiert wird, dass der Wechsel ohne Beteiligung der Basis geschehen solle. Es wird spekuliert, Schulz könnte bei den Gremiensitzungen am Dienstag seinen sofortigen Rückzug als Parteivorsitzender verkünden. Möglicherweise übernimmt Nahles das Amt dann bereits kommissarisch. Die Teilnahme am Politischen Aschermittwoch seiner Partei in Ludwigsburg sagte Schulz bereits ab. Wie der Landesverband Baden-Württemberg mitteilte, nimmt an seiner Stelle Generalsekretär Klingbeil an der Veranstaltung teil.



Vor allem Vertreter der SPD-Linken fordern eine Urwahl des Parteichefs. Klingbeil äußerte sich dazu skeptisch. Man wolle die Basis stärker einbinden, sagte er in einer Diskussionsrunde bei Facebook. "Ob die Urwahl ein Instrument sein kann oder nicht, das müssen wir mal schauen." Die Frage solle bis zum geplanten Reform-Parteitag im Dezember zunächst "satzungsrechtlich" geprüft werden.



Auch die stellvertretende Vorsitzende Dreyer sprach sich gegen eine Urwahl aus. Sie sagte der Online-Ausgabe der SPD-Parteizeitung "Vorwärts", sie halte die Debatte darüber "zum jetzigen Zeitpunkt für nicht angezeigt". Den Vorschlag, dass Nahles die Partei kommissarisch führen soll, bezeichnete Dreyer als "richtig". Sie forderte dazu auf, die Personaldebatten zu beenden. Es gelte nun, bei den Mitgliedern der SPD um Zustimmung für den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU zu werben.



Auch in der CDU sind die Personaldebatten nicht verstummt. Der ehemalige hessische Kultus- und Justizminister Wagner forderte Bundeskanzlerin Merkel auf, frühzeitig eine Nachfolgeregelung für den CDU-Parteivorsitz zu finden. Sich darüber Gedanken zu machen, gehöre zu den Stärken eines Parteivorsitzenden, sagte der Mit-Initiator des konservativen "Berliner Kreis" im HR-Hörfunk. Er warf Merkel zudem vor, das schwache Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl nicht aufgearbeitet zu haben. "Es hat keine selbstkritische Analyse gegeben. Es hat keine Antwort auf die Frage gegeben, was müssen wir bei einem nächsten Wahlkampf besser machen".



Der CDU-Politiker und EU-Kommissar Oettinger stärkte der Bundeskanzlerin im Deutschlandfunk den Rücken. Merkel sei unverändert stark, ruhig und gelassen. Sie werde die Erwartungen der Partei und auch der Öffentlichkeit erfüllen. Auch in Brüssel werde eine handlungsfähige deutsche Regierung dringend erwartet.



Innerhalb der CDU war Unmut geäußert geworden über die Ressortverteilung in einer Koalition mit der SPD. Außerdem war die Forderung laut geworden, Ministerposten auch mit jungen Politikern zu besetzen. Merkel sagte dazu am Sonntag im ZDF, ins künftige Kabinett werde eine Mischung aus jungen und erfahrenen Politikern berufen. Zugleich betonte sie, in einer neuen Großen Koalition weitere vier Jahre im Amt bleiben zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.