In Venezuela hat die Opposition für heute zu einem Schweigemarsch für die Opfer der Massenproteste in den vergangenen Tagen aufgerufen.

Seit Ausbruch der Proteste Anfang April starben insgesamt 21 Menschen, etwa 1.300 wurden festgenommen. Allein gestern kamen bei Unruhen in mehreren Städten mindestens 12 Demonstranten ums Leben. Die meisten Toten gab es laut Staatsanwaltschaft in El Valle. Dort wurden mehrere Menschen von einem Stromschlag getroffen, als sie versuchten, eine von einem Elektrozaun gesicherte Bäckerei zu plündern. Auch ein Kinderkrankenhaus wurde attackiert.



Bei den fast täglichen Demonstrationen in Caracas und anderen Orten kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei. Opposition und Regierung machen sich gegenseitig für die Opfer verantwortlich. Seine Gegner werfen Präsident Maduro Misswirtschaft und eine Aushöhlung des Rechtsstaats vor.



Der peruanische Präsident Kuczynski kritisierte die Unruhen in Venezuela. Es sollte in einer Demokratie keine politischen Gefangenen und keine Toten bei Demonstrationen geben, sagte er in einer Rede im Staatsfernsehen. Er wolle gemeinsam mit anderen Ländern um Respekt für die Demokratie in Venezuela werben. Das Land brauche dringend humanitäre Hilfe.