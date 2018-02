Beim Finale des Eurovision Song Contest am 12. Mai in Lissabon wird der Sänger Michael Schulte für Deutschland singen.

Der 27-Jährige setzte sich im deutschen Vorentscheid am Abend in Berlin gegen fünf Konkurrenten durch. Schulte tritt in Lissabon mit dem Lied "You let me walk alone" an.



Der Sänger hat bereits mehrere Alben veröffentlicht und im Internet einen eigenen YouTube-Kanal. Ende 2011 nahm er am Wettbewerb "The Voice of Germany" teil und kam bis ins Finale.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.