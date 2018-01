Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr rund 19.000 Mitarbeiter einstellen.

Darunter seien mehr als 1.000 Lokführer und Lokführer-Lehrlinge, sagte der neue Personalvorstand Seiler den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zudem würden unter anderem 4.000 Auszubildende gesucht. Als Gründe gab Seiler das Wachstum und den digitalen Ausbau des Unternehmens an. Zudem gingen viele Beschäftigte in den kommenden Jahren in den Ruhestand.



Bei der Bahn arbeiten weltweit mehr als 320.000 Menschen, davon knapp 200.000 in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.