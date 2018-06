Nach 111 Jahren Zugehörigkeit wird der angeschlagene Industriekonzern General Electric aus dem US-Leitindex Dow Jones ausgeschlossen.

Das wurde nach Börsenschluss in New York mitgeteilt. Das amerikanische Unternehmen wird demnach am 26. Juni von der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance ersetzt.



General Electric war seit 1907 ohne Unterbrechung in dem Index vertreten. GE steckt in einer schweren Krise und hatte zuletzt enorme Verluste eingefahren. Im vergangenen Jahr verlor der Konzern 37 Prozent an Wert. Im laufenden Jahr ist die Aktie bisher um 26 Prozent gesunken.

