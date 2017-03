Die Europäische Union ändert ihre Unterstützungsprogramme für die Türkei.

Der zuständige Kommissar Hahn teilte in Brüssel mit, es werde künftig mehr Geld in Projekte investiert, die zur Stärkung von Zivilgesellschaft, Demokratie und Bildung beitragen. Im Gegenzug würden Programme eingestellt, die nicht die gewünschten Fortschritte erzielt hätten, erklärte Hahn. Anlass seien die jüngsten Entwicklungen in der Türkei.



Das Geld stammt aus einem Budget von knapp 4,5 Milliarden Euro, das dem Land als Beitrittskandidat zur EU zusteht und für einen Zeitraum bis 2020 vorgesehen ist. Mit den so genannten "Vortrittshilfen" sollen Reformen beschleunigt werden, die die EU zur Anpassung an ihre Standards verlangt.