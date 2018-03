Eine Studie hat in allen untersuchten west- und süddeutschen Flüssen und Gewässern Mikroplastik entdeckt.

In einer groß angelegten Untersuchung haben die Umweltämter von fünf Bundesländern über einen längeren Zeitraum Daten zusammengetragen und ausgewertet. Insgesamt haben sie an 52 Messstellen Proben entnommen: vom kleinen See bis zum großen Fluss und vom Alpenvorland bis zum Niederrhein. Überall fanden sie Mikroplastik. Laut den Wissenschaftlern kann von einer "zivilisatorischen Grundlast von Kunststoffpartikeln in den Gewässern" ausgegangen werden.



Zu Mikroplastik werden alle Teilchen gezählt, die kleiner als fünf Millimeter sind. Es entsteht vor allem beim Abbau von größeren Plastikteilen, wird aber auch in Kosmetika verwendet oder gelangt beim Waschen von synthetischer Kleidung, zum Beispiel von Fleecejacken, ins Grundwasser. Kläranlagen können es nicht rausfiltern. Mikroplastik steht im Verdacht, sich negativ auf die Gesundheit auswirken zu können. Die tatsächlichen Auswirkungen gelten aber als noch nicht ausreichend erforscht.

