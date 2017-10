Die Zahl der Milliardäre weltweit und ihr Vermögen sind im vergangenen Jahr laut einer Studie gestiegen.

Wie aus einer Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC und der Schweizer Großbank UBS hervorgeht, gab es 1.542 Milliardäre. Das ist ein Zuwachs von 10 Prozent. Besonders stark war der Anstieg in China. Die meisten Milliardäre Europas leben in Deutschland; dort waren es 117. Vergrößert hat sich auch das Vermögen der Superreichen: Es stieg im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf den Rekordwert von insgesamt sechs Billionen Dollar. In der Studie wird der Anstieg unter anderem auf die steigenden Rohstoff- und Immobilienpreise zurückgeführt.