Das nordrhein-westfälische Innenministerium wird ein Disziplinarverfahren gegen den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, einleiten.

Wie der Deutschlandfunk erfuhr, geht es um Zahlungen des Kölner Versicherungskonzerns Axa in Höhe von mehr als 150.000 Euro. Wendt sitzt im Aufsichtsrat der Versicherung und soll dafür seit Spätsommer 2013 eine jährliche Vergütung in Höhe von 50.000 Euro bekommen haben. Das hat der Axa-Konzern der "Berliner Zeitung" bestätigt. Wendt hatte aber keine Nebentätigkeit angemeldet. Der Staatsanwalt prüft, ob er Ermittlungen wegen Untreue einleitet.



Wendt steht bereits in der Kritik, weil er jahrelang als Polizist bezahlt wurde, aber nicht als solcher gearbeitet hat. Er selbst erklärte, dass er ein Teilzeitgehalt vom Land Nordrhein-Westfalen und eine Aufwandsentschädigung von der Gewerkschaft bezieht. Sie liegt nach Angaben der Gewerkschaft bei 520 Euro pro Monat. Zusammen komme er in etwa auf den Sold eines Hauptkommissars von rund 4.400 Euro.