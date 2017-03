Gegen den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Wendt, wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Aus dem NRW-Innenministeriumm in Düsseldorf hieß es, man habe das zuständige Landesamt zu einem solchen Schritt aufgefordert. Nach Informationen des Deutschlandfunks sitzt Wendt seit dem Spätsommer 2013 im Aufsichtsrat eines Versicherungskonzerns und hat dafür eine Vergütung in Höhe von mehr als 150.000 Euro erhalten. Eine Nebentätigkeit hatte er aber nicht angemeldet. Wendt steht bereits in der Kritik, weil er jahrelang als Polizist bezahlt wurde, aber nicht als solcher gearbeitet hat.