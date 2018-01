Im Süden und im Westen Deutschlands sind nach den starken Regenfällen und dem Tauwetter Flüsse und Bäche über die Ufer getreten.

In Sankt Blasien in Baden-Württemberg wurden nach einem Erdrutsch zahlreiche Häuser evakuiert. In den bayerischen Kreisen Oberfranken und Lindau liefen Keller und Garagen voll.



An der Mosel stieg der Wasserstand über die kritische Acht-Meter-Marke. Dort war gestern bereits die Schifffahrt eingestellt worden. Auf dem Rhein wird im Laufe des Tages in der Nähe von Karlsruhe die Hochwassermarke überschritten, Schiffe dürfen dann nicht mehr fahren.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.