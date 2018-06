Unwetter im Süden und Westen Deutschlands haben vielerorts für vollgelaufene Keller gesorgt und Straßen überschwemmt.

In Hessen war vor allem das Rhein-Main-Gebiet betroffen. Am Frankfurter Flughafen konnten zeitweise keine Flugzeuge mehr starten und landen. Am Bahnhof in Frankfurt-Höchst kam es infolge eines Blitzeinschlags zu Ausfällen und Verspätungen bei den S- und Regionalbahnen.



In Baden-Württemberg musste in Stuttgart die Flugabfertigung vorübergehend eingestellt werden. In Nordrhein-Westfalen gab es vor allem im Sauerland, im Ruhrgebiet und im Rheinland schwere Gewitter mit Starkregen. In Bayern waren vor allem Regionen in Oberbayern und Oberfranken betroffen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.