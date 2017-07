Unwetter in NRW

Wegen eines Unwetters ist es in einigen Landesteilen Nordrhein-Westfalens zu Überschwemmungen gekommen.

Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll. In Köln standen Unterführungen und U-Bahnstationen unter Wasser. In Mönchengladbach wurde ein Fahrradfahrer durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt. Am Flughafen Köln/Bonn musste der Flugbetrieb unterbrochen werden. Auch im Zugverkehr kam es zu Ausfällen und Verspätungen.