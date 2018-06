Unwetter in Süddeutschland

Ein schweres Unwetter hat in vielen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg und Bayern schwere Schäden verursacht.

Straßen und Keller wurden überflutet, viele Fahrzeuge und Dächer durch große Hagelkörner beschädigt. In Reutlingen musste der Hauptbahnhof wegen Überflutung gesperrt werden. In Regensburg setzte ein Blitz einen Dachstuhl in Brand. Zudem stürzten Bäume und Bauzäune um.

