Der Schneesturm "Stella" ist von den USA in den Osten Kanadas weitergezogen und hat die Region weitgehend lahmgelegt.

In Teilen der Staaten Ontario und Québec fielen nach Angaben des Wetterdienstes bis zu 60 Zentimeter Schnee. In Montréal steckten hunderte Autos viele Stunden lang fest. Mehrere zehntausend Haushalte waren zeitweilig ohne Strom. Wegen des Sturms hatte Bundeskanzlerin Merkel ihren Besuch in Washington auf Freitag verschoben.