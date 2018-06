Ein Unwetter hat in der vergangenen Nacht im Saarland mehrere Straßen und Keller überflutet.

Teile von Saarbrücken stehen unter Wasser, mehrere Autobahnen und Landstraßen im Saarland mussten gesperrt werden, in der Ortschaft Kleinblittersdorf stürzte eine Brücke ein. Die Lage sei dramatisch, sagte eine Polizeisprecherin in Saarbrücken. Auch in Rheinland-Pfalz und Bayern wurden einige Regionen überschwemmt.

