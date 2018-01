Auf Deutschland kommt ein stürmischer Tag zu.

Meteorologen sagten Orkanböen in vielen Teilen Deutschlands voraus. Das Unwetter zieht im Wesentlichen über Nordrhein-Westfalen nach Sachsen. Der Sturm hat auch Auswirkungen auf Bayern, am Münchener Flughafen wurden erste Flüge gestrichen. Die Deutsche Bahn warnte ebenfalls vor Beeinträchtigungen. Fahrgäste wurden aufgerufen, sich rechtzeitig vor Antritt ihrer Reise zu informieren. Gefahr droht allerdings nicht nur durch das Sturmtief, sondern auch durch glatte Straßen. So gab es in Niederschachsen in der vergangenen Nacht bereits zahlreiche Unfälle.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.