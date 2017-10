Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat für heute Vormittag eine Sturmflutwarnung für die deutsche Nordseeküste herausgegeben.

Besonders stark betroffen könnten Hamburg und die angrenzenden Elbegebiete sein: Hier wird ein Pegel von bis zu 2 Meter 50 über dem mittleren Hochwasser erwartet. Im Wesergebiet könnten die Pegel zwei Meter über dem mittleren Hochwasser liegen. Die Warnung vor der schweren Sturmflut besteht zunächst bis 10 Uhr. Die Flutgefahr geht von einem kräftigen Sturmtief aus, das über die Nordosthälfte Deutschlands hinwegzieht.



Zwischen Kiel und Hamburg sowie zwischen Flensburg und Hamburg sind die Bahnstrecken wegen umgestürzter Bäume blockiert. Wann sie wieder frei sein werden, ist derzeit unklar.



Verletzte hat es durch den Herbststurm namens "Herwart" bisher offenbar nicht gegeben. Die zuständigen Leitstellen in Schleswig-Holstein berichteten in der Nacht von umgekippten Bäumen und eingestürzten Baugerüsten. Im nordfriesischen Oldenswort fiel eine historische Mühle dem Sturm zum Opfer. Die Hamburger Feuerwehr rückte bis zum Morgen 170 Mal aus.



In Mecklenburg-Vorpommern mussten in der Nacht vier Bahnlinien wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. In den übrigen Bundesländern kam es nach Polizeiinformationen zu keinen größeren Zwischenfällen.



Voraussichtlich fällt "Herwart" nicht ganz so stark aus wie "Xavier". Das Sturmtief hatte Anfang Oktober im Norden und Osten Deutschlands gewütet. Dabei waren sieben Menschen ums Leben gekommen. Der Bahnverkehr war lahmgelegt, Flüge fielen aus und zahlreiche Haushalte waren ohne Strom.