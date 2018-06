Starke Unwetter haben vielerorts in Deutschland für Behinderungen gesorgt.

In Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt waren vor allem die großen Regenmengen ein Problem. Straßen wurden überflutet, Tunnel wurden gesperrt. Auch die Bahn meldete Verspätungen. In Soest stehen Teile der Altstadt unter Wasser. In Halberstadt rückten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk innerhalb kurzer Zeit zu mehr als 200 Einsätzen aus. In Berlin stellten die Flughäfen wegen starker Gewitter zeitweise die Abfertigung ein.

