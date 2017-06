Unwetter in mehreren Bundesländern haben für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt.

Allein in Berlin musste die Feuerwehr zu rund 800 Einsätzen ausrücken. Im Stadtteil Charlottenburg wurde wegen Unterspülung ein Haus evakuiert. Ein Stück der Stadtautobahn 100 wurde zeitweise gesperrt. In Brandenburg war die Region um Königs Wusterhausen besonders von Überschwemmungen betroffen. Auch in Niedersachsen liefen bei heftigen Regenfällen zahlreiche Keller voll.



Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist in der Nacht in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit Dauerregen zu rechnen. Entlang der Elbe und nördlich davon könnten 50 bis 70 Liter pro Quadratmeter fallen.