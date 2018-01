Starke Regenfälle und Tauwetter haben zu Überschwemmungen im Hochschwarzwald geführt.

Nach Angaben der Polizei wurden in der Stadt Sankt Blasien in Baden-Württemberg wegen eines hohen Pegelstands des Flusses Alb zahlreiche Häuser evakuiert. Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Inzwischen soll sich die Lage wieder entspannt haben. Die meisten Menschen hätten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren können, teilte die Polizei mit.

