Die Deutsche Bahn hat nach dem schweren Unwetter mehrere Bahnstrecken im Fern- und Regionalverkehr gesperrt.

Wie der Konzern in Berlin mitteilte, sind unter anderem die Verbindungen von Köln nach Bonn, Aachen und Koblenz sowie von Kaiserslautern nach Ludwigshafen gesperrt. Es sei noch nicht absehbar, wann die Strecken wieder befahrbar seien. Auch im Straßenverkehr kam es in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland zu Problemen durch umstürzende Bäume.



In Nord-Frankreich richtete der Sturm "Eleanor" Schäden an, vor allem in der Bretagne und der Normandie. 200.000 Haushalte waren ohne Strom, 30.000 davon in der Region um Paris. Viele Zugstrecken wurden gesperrt. Ähnliche Meldungen gibt es aus Großbritannien und Irland. Am Flughafen Amsterdam wurden mehr als 170 Flüge abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.