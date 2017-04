In der Affäre um unzulässige Spenden des früheren Geheimagenten Mauss zahlt die rheinland-pfälzische CDU eine Strafe in Höhe von 112.000 Euro.

Man werde die von der Bundestagsverwaltung verhängte Sanktion akzeptieren, sagte Generalsekretär Schnieder in Mainz. Die CDU hatte laut Schnieder insgesamt 13 unzulässige Spenden in Höhe von 122.500 Euro offiziell von einer Anwaltskanzlei bekommen, die aber tatsächlich von Mauss stammten. In sechs Fällen hätte man die Pflicht gehabt, stärker nachzuprüfen, sagte der Generalsekretär. Für diese Spenden in Höhe von insgesamt 56.000 Euro verhängte die Verwaltung eine Sanktion in doppelter Höhe.