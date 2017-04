Uraufführung des "Messias" vor 275 Jahren Mr Handel’s new Grand Oratorio

Im März 1742 kündigte "The Dublin Journal" für den 13. April die Uraufführung von "Mr. Handel’s new Grand Oratorio, call’d the Messiah" an, die in Mr Neale’s Great Musick Hall in Dublin stattfinden sollte. Das Ereignis wurde mit Spannung erwartet; immerhin hatte Händel dort schon einige glanzvolle Konzerte gegeben.

Von Helga Heyder-Späth