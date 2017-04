Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft an die Opfer von Kriegen und Krisen in aller Welt erinnert.

Vor Zehntausenden Gläubigen sagte er auf dem Petersplatz in Rom, viele Menschen litten derzeit unter Konflikten, die sich hinzögen. In einigen Ländern werde das Leid noch durch Hunger verschlimmert.



Franziskus rief unter anderem zum Frieden im Nahen und Mittleren Osten auf und bat um Hilfe für die Menschen, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen.



Im Anschluss an seine Ansprache spendete der Papst den Segen "Urbi et orbi", "Der Stadt und dem Erdkreis".



Zuvor hatte Franziskus auf dem Petersplatz die Ostermesse gefeiert.