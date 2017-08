Urlaub im Mittelalter Brokeloh verwandelt sich in ein Fantasydorf

Normalerweise leben in dem kleinen Örtchen Brokeloh in Niedersachsen knapp 400 Menschen, doch einmal im Jahr steigt die Bewohnerzahl um ein Vielfaches: Rund 8.000 Krieger, Ritter, Druiden, Elfen, Gnome und andere Gestalten verwandeln Brokeloher Wiesen und Felder in die Fantasie-Welt "Mythodea".

Von Susanne Schrammar