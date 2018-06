In zusammearbeit mit der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst-Busch" fand auch in diesem Jahr die Hörspielwerkstatt des Regie-Seminars statt.

Studierende bearbeiten und inszenieren einen selbstgewählten Stoff für den Funk, der Deutschlandfunk begleitet dabei die Entstehung und stellt die Produktionsmittel zur Verfügung.

Franz Kafka - Der Bau

Die Tür hinter sich zuziehen, sich vor der Welt verschließen, sich einmal nur um sich selbst sorgen, taub und blind sein für eine immer bedrohlicher werdende Welt. einer undurchschaubaren Welt. Die Motive des Protagonisten aus Kafkas Erzählung ,Der Bau' sind nachvollziehbar. Und doch steigt Angst und die Panik, je mehr Sicherungsmaßnahmen getroffen werden...

Hörspiel von Rebekka David

Regie: Rebekka David

Komposition: Matthias Erhard

Mit Bernardo Arias Porras, Jenny König



Produktion: Dlf in Kooperation mit der Schauspielschule Ernst Busch 2018

Mentorin: Elisabeth Panknin

Länge: 45'09





Nach Venus Liebe Terror

Dennis Metaxas spricht und inszeniert seine eigenen Texte. Wortkaskaden, Sprechgesänge: „Sie haben keine Ahnung wovon Sie sprechen. Ich sterbe. Ich bin ein kranker Mensch. In meinem Leben habe ich versucht Universitäten zu gründen. Ich habe versucht fremde Planeten zu entdecken. Und ja Sie haben Recht, ich habe versucht eine Lokomotive zu werden. Ich habe versucht den Krieg der Völker in den Krieg der Klassen zu verwandeln. Ich war in Griechenland und habe Antigone kennengelernt. Ich habe an ihrer Seite gekämpft. Nachts. Unter dem schwefelnden Mondlicht, sind wir über Thebens Barrikaden geflogen und auf Venus gelandet um Polyneikes zu beerdigen …."

Nach Venus Liebe Terror

Hörstück von Dennis Metaxas

Regie: Dennis Metaxas

Mit Dennis Metaxas



Produktion: Dlf in Kooperation mit der Schauspielschule Ernst Busch 2018

Mentorin: Elisabeth Panknin

Länge: ca.25'