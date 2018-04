Ursendung @WONDERWORLD - The Story of Alice and Bob

Anschließend Hörspielmagazin Extra: "Noches de Luna" – Historische Feldaufnahmen aus Peru

Was ist wirklich? Und was wirkt nur wirklich? Ist das Digitale noch ein Parallel-Universum oder ist das Netz bereits das Universum selbst, das die alte Realität in sich aufgenommen hat? Das Hörspiel verbindet aktuelle Diskurse über eine zunehmend simulierte Welt mit akustischen Halluzinogenen.

Hörspiel von wittmann/zeitblom - featuring "The Original One" by Gemma Ray

