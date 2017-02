Urteil 18 Monate Haft für israelischen Soldaten wegen Tötung eines Palästinensers

Der Soldat Elor Azaria (links) muss für 18 Monate in Haft. (AFP / Jack Guez)

Wegen der Tötung eines verletzt am Boden liegenden palästinensischen Attentäters ist ein israelischer Soldat zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Dieses Strafmaß gab ein Militärgericht in Tel Aviv bekannt. Das Gericht hatte den Soldaten bereits im vergangenen Monat wegen Totschlags schuldig gesprochen. - Der 21-Jährige tötete im März 2016 in Hebron im Westjordanland einen verletzt am Boden liegenden Attentäter mit einem Kopfschuss. Der Palästinenser hatte zuvor mit einem Komplizen einen Soldaten mit einem Messer leicht verletzt und wurde dann angeschossen. Der Komplize kam ums Leben. Die Tat wurde von einem Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Betselem gefilmt und gelangte so an die Öffentlichkeit.