Der Attentäter von Paris, Abdeslam, hat seine Verurteilung zu 20 Jahren Haft wegen Schüssen auf belgische Polizisten akzeptiert.

Er werde keine Berufung einlegen, bestätigte sein Anwalt der Nachrichtenagentur afp. Zuvor hatte die belgische Zeitung "La Dernière Heure" darüber berichtet. Ein Brüsseler Gericht hatte Abdeslam am 23. April wegen terroristisch motivierter Mordversuche schuldig gesprochen. Es war das erste Urteil gegen den 28-Jährigen, dem wegen seiner Beteiligung an den Anschlägen von Paris im November 2015 noch in Frankreich der Prozess gemacht werden soll. Monate nach den Attentaten war Abdeslam im März 2016 in einem Vorort von Brüssel in eine Schießerei verwickelt, bei der mehrere Polizisten verletzt wurden.

