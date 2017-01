Urteil Ägypten darf Inseln nicht an Saudi-Arabien abtreten

Die Inseln Tiran und Sanafir zwischen dem ägyptischen Sinai und Saudi-Arabien. ( AFP PHOTO / STRINGER)

Das oberste ägyptische Verwaltungsgericht hat es der Regierung untersagt, zwei Inseln im Roten Meer an Saudi-Arabien zu übergeben.

Im Urteil heißt es, es stehe außer Zweifel, dass die Inseln unter ägyptische Souveränität fielen. Präsident Sisi hatte die Abtretung von Sanafir und Tiran bei einem Besuch Saudi-Arabiens im vergangenen April bekannt gegeben. Zur Begründung führte er an, Ägypten habe die Inseln in den 1950-er-Jahren bekommen, um sie vor einem Angriff Israels zu schützen. Die Ankündigung von Sisi führte in Ägypten zu gewaltsamen Protesten.