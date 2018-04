Die bis Ende 2017 gültige gesetzliche Übergangsregelung beim Mindestlohn für Zeitungszusteller war rechtens.

Das geht aus einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt hervor. Darin heißt es, die schrittweise Anpassung an den Mindestlohn habe nicht gegen das Gleichheitsprinzip im Grundgesetz verstoßen, weil es sich um eine Übergangsregelung handelte.



Geklagt hatte eine Zeitungszustellerin aus Norddeutschland. Sie forderte für den Zeitraum von Januar 2015 bis April 2016 den vollen gesetzlichen Mindestlohn sowie einen Nachtzuschlag in Höhe von 30 Prozent. Den Zuschlag für dauerhafte Nachtarbeit von 30 Prozent auf das Bruttoarbeitsentgelt billigten die Richter.

