Der Bundesgerichtshof hat die sogenannte Zinssicherungsgebühr für unwirksam erklärt.

Bankkunden würden in bestimmten Fällen unangemessen benachteligt, heißt es in einem heute in Karlsruhe verkündeten Urteil. Die Gebühr werde unabhängig von der Laufzeit erhoben und auch bei vorzeitiger Darlehensrückzahlung nicht anteilig erstattet.



Mit der Zinssicherungsgebühr garantiert die Bank dem Kunden, dass seine Belastung auch bei übermäßig stark steigenden Zinsen eine festgeschriebene Obergrenze nicht übersteigt.



(AZ: XI ZR 790/16)

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.