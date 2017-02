Urteil Bundesfinanzhof streicht Steuerprivileg für Karnevalsveranstaltung

Steuerprivileg für Karnevals-Party nur wenn sie Brauchtumspflege ist (imago / Jochen Tack)

Eine Karnevalsfeier gilt nicht in jedem Fall als Brauchtumspflege.

Das geht aus einem heute in München veröffentlichten Urteil des Bundesfinanzhofs vor. Damit besteht im Einzelfall kein Anspruch auf die ermäßigte Umsatzsteuer von sieben Prozent. Stattdessen wird der Regelsatz von 19 Prozent fällig.



In dem zugrunde liegenden Rechtsstreit ging es um eine Veranstaltung im nordrhein-westfälischen Bergisch-Gladbach. Nach Ansicht der Richter ist die dortige sogenannte "Nacht der Nächte" nicht durch Elemente des Karnevals in seiner traditionellen Form geprägt.