Das von G20-Gegnern geplante Protestcamp in Hamburg darf nicht vollständig verboten werden.

In einer Eilentscheidung wies das Bundesverfassungsgericht das von den Hamburger Behörden verfügte Verbot ab. Die Karlsruher Richter erklärten, das Camp könne jedenfalls in Teilen verfassungsrechtlich als Versammlung geschützt sein. Gleichwohl seien Beschränkungen nicht ausgeschlossen. Die Behörden können demnach den Umfang des Camps beschränken, Auflagen verhängen und die Veranstaltung an einen anderen Ort verlegen. Nun muss das Hamburgische Oberverwaltungsgericht neu entscheiden. Am 23. Juni hatte das Gericht das Verbot bestätigt, weil das Zelten in Grünanlagen untersagt sei.



Die Gegner des G20-Gipfels wollen vom 30. Juni bis 9. Juli im Hamburger Stadtpark ein Protestcamp mit rund 3.000 Schlafzelten errichten. In dem Camp sollen auch Veranstaltungen stattfinden.



(Az.: 1 BvR 1387/17).